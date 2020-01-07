Обновлен список безвизовых стран для граждан Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Представлены результаты показателей Азербайджана в обновленном Индексе паспортов, который отражает анализ визовых правил 200 государств и ранжирование их по количеству стран безвизового въезда, сообщает Trend со ссылкой на компанию Henley & Partners.

Согласно показателям рейтинга, граждане Азербайджана могут посещать без визы 67 стран мира – на одну больше, по сравнению с прошлогодними показателями.

За год Азербайджан получил безвизовый доступ в Пакистан, Сенегал и Сербию.

Первое место в индексе третий год подряд удерживает Япония. Граждане страны могут посещать без визы (или с получением визы по прибытии) 191 направление мира, что на одну страну больше в сравнении с прошлогодними показателями.

Сингапур сохранил 2-е место с показателем 190 стран. Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает 3-е место (189 направлений).



США и Великобритания продолжают опускаться в рейтинге. По сравнению с прошлогодними показателями они переместились с 6-й строчки на 8-ю (184 страны без визы). Пять лет назад обе страны занимали первую строчку индекса.

Финляндия и Италия разделили 4-е место с результатом 188, Дания, Люксембург и Испания – 5-е место с результатом 187. Историческим успехом индекса остается стабильный подъем ОАЭ. За последние 15 лет страна поднялась на 47 строчек и теперь занимает 18-е место с показателем безвизовых стран 171.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter:@IsmailovaNargis

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