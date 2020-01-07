Узбекистан и Таджикистан поставят точку в вопросе демаркации границ

БАКУ/Trend/ - Вице-премьер Таджикистана Махмадтохир Зокирзода, который находится с визитом в столице Узбекистана Ташкенте, седьмого января подпишет межгосударственный протокол об окончательной демаркации и делимитации таджикско-узбекской границы, сообщает Trend со ссылкой на таджикское информационное агентство Asia Plus, которое ссылается на информированный источник в правительстве Таджикистана.

Документ с узбекской стороны подпишет вице-премьер Элёр Ганиев.

Протокол подтвердит полное согласие сторон по четкому прохождении линии государственной границы двух государств.

Полная делимитация госграницы между двумя государствами была завершена в прошлом году.

Стороны еще тогда письменно договорились о линии прохождения границы, теперь в результате демаркации госграницы на картах будет указана точная линия границы двух государств.

Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан 9-10 марта 2018 года в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Таджикский парламент ратифицировал этот договор 19 апреля 2018 года.

Договоренность по самой спорной части границы, в частности, Фархадской ГЭС, была достигнута 10 января 2018 года в Душанбе, на заседании Межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы.

Было решено, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект – собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан.

По данным Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 километра. Из общей протяженности речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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