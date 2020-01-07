В информационной системе Азербайджана зарегистрировано почти 450 тыс. фермеров

7 января 2020 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на портале электронной сельскохозяйственной информационной системы (EKTIS) зарегистрировано 449,259 тысячи фермеров, сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

С начала года вступили в силу новые правила субсидирования производства продукции сельского хозяйства, cогласно которым, аграрные субсидии будут выдаваться фермерам через EKTIS.

Новый механизм, связанный с мерами поддержки сельского хозяйства, служит повышению подотчетности, прозрачности, обеспечению эффективного использования бюджетных средств, а также упрощению процесса обращения фермеров и выдачи им субсидий.

Министерство сельского хозяйства завершило все подготовительные мероприятия по внедрению нового механизма. При поддержке сотрудников Министерства, прошедших интенсивное обучение, была введена в систему информация о земельных документах и озимых посевах фермеров. В настоящее время ведется мониторинг этих данных. После завершения мониторинга субсидии поэтапно будут переведены на банковские карты фермеров.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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