Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане обозначил ключевые направления развития на 2020 г

8 января 2020 18:32 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Казахстане незначительно поднялись цены на жилье
Бизнес 16:11
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит трубы
Тендеры 15:12
Казахстанским авиакомпаниям рекомендуют воздержаться от полетов над Ираном
Транспорт 14:46
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит фильтры
Тендеры 14:24
Еще одна казахстанская авиакомпания изменила маршруты полетов
Транспорт 14:18
Казахстан и Китай продолжают наращивать грузооборот по ж/д
Бизнес 13:47
Лента новостей
Фермеры Азербайджана смогут рассчитать свои субсидии в EKTIS
Бизнес 18:39
В Азербайджане пройдет республиканский конкурс школьников "Ученые завтрашнего дня"
Общество 18:21
Какие риски покрывает обязательное страхование недвижимости
Бизнес 18:18
В Баку началась подготовка к İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 (ФОТО)
Спорт 18:13
В Азербайджане начнется производство шаровых кранов
Бизнес 18:11
Россия снизила ставку НДС для экспортеров плодоовощной продукции Узбекистана
Бизнес 17:55
ЕС хочет скорейшего приезда Зарифа в Брюссель
Европа 17:54
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности
Политика 17:54
Турция более чем на 30% увеличила экспорт продукции оборонной промышленности
Турция 17:54