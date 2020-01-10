Агентство по развитию МСП Азербайджана запустит образовательную онлайн-платформу

10 января 2020 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана планирует запустить в текущем году онлайн-платформу обучения МСП для повышения знаний и навыков предпринимателей, а также открыть Центры развития малого и среднего бизнеса.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство, в 2019 году, в рамках обучения предпринимателей, более восьми тысяч субъектов МСП приняли участие в мероприятиях по развитию бизнеса, повышения финансовой грамотности, корпоративного управления, продаж и маркетинга, государственно-частного партнерства и другим профильным темам.

Всего в прошлом году Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана в Баку и регионах страны было проведено 23 тренинга, девять образовательных онлайн-мероприятий, семь семинаров, два круглых стола и другие просветительские мероприятия в целях просвещения, повышения знаний и навыков микро -, малых и средних предпринимателей.

Наряду с теоретической информацией, предпринимателям были представлены практические знания и навыки работы в различных предприятиях и хозяйствах, а также образцы опыта успешных предпринимателей в сфере бизнеса, сообщают в Агентстве

Просветительские мероприятия с привлечением местных и зарубежных экспертов были организованы Агентством в сотрудничестве с государственными структурами, международными организациями, ассоциациями предпринимателей и НПО.

Кроме того, в 2019 году, в рамках "Германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана", 38 предпринимателей и менеджеров прошли стажировку в Германии. В целом же, с начала внедрения программой воспользовались 422 предпринимателя и менеджера. Также в этом году курсы повышения квалификации в Германии пройдет около 40 предпринимателей и менеджеров.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан с начала года инвестировал в Германию свыше $3 млн
Бизнес 29 ноября 2019 19:23
Азербайджан и Германия имеют давние отношения - посол
Политика 29 ноября 2019 19:09
На границах Азербайджана откроются терминалы ASAN Viza
Туризм 10 октября 2019 16:56
Агентство МСБ призвало туристические компании к тесному государственно-частному партнерству (ФОТО)
Туризм 10 октября 2019 14:56
В Баку обсудили вопросы лицензирования и работы гидов в туристической сфере (ФОТО)
Туризм 10 октября 2019 13:53
До конца года служба «Друг МСБ» заработает еще в четырех городах Азербайджана
Бизнес 24 декабря 2018 19:03
Лента новостей
Авиаперевозчик Туркменистана приостановил полеты в ОАЭ
Тендеры 13:17
Батумский нефтяной терминал объявил тендер на реализацию металлолома
Тендеры 13:16
В Азербайджане начинается первый тур предметных олимпиад
Общество 13:14
Швейцарский Госсекретариат о потенциальных сферах сотрудничества с Азербайджаном
Бизнес 13:14
Центры развития Агентства по развитию МСБ начнут функционировать в 2020 г.
Экономика 13:07
Турецкий холдинг продолжает переговоры по покупке Алматинского аэропорта
Транспорт 13:03
Минэнерго Азербайджана о роли сотрудничества с Францией
Энергетика 12:58
Дональд Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения
США 12:56
EKTIS объединит всех участников аграрного сектора
Бизнес 12:55