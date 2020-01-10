Агентство по развитию МСП Азербайджана запустит образовательную онлайн-платформу

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана планирует запустить в текущем году онлайн-платформу обучения МСП для повышения знаний и навыков предпринимателей, а также открыть Центры развития малого и среднего бизнеса.



Как сообщает Trend со ссылкой на агентство, в 2019 году, в рамках обучения предпринимателей, более восьми тысяч субъектов МСП приняли участие в мероприятиях по развитию бизнеса, повышения финансовой грамотности, корпоративного управления, продаж и маркетинга, государственно-частного партнерства и другим профильным темам.

Всего в прошлом году Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана в Баку и регионах страны было проведено 23 тренинга, девять образовательных онлайн-мероприятий, семь семинаров, два круглых стола и другие просветительские мероприятия в целях просвещения, повышения знаний и навыков микро -, малых и средних предпринимателей.

Наряду с теоретической информацией, предпринимателям были представлены практические знания и навыки работы в различных предприятиях и хозяйствах, а также образцы опыта успешных предпринимателей в сфере бизнеса, сообщают в Агентстве

Просветительские мероприятия с привлечением местных и зарубежных экспертов были организованы Агентством в сотрудничестве с государственными структурами, международными организациями, ассоциациями предпринимателей и НПО.

Кроме того, в 2019 году, в рамках "Германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана", 38 предпринимателей и менеджеров прошли стажировку в Германии. В целом же, с начала внедрения программой воспользовались 422 предпринимателя и менеджера. Также в этом году курсы повышения квалификации в Германии пройдет около 40 предпринимателей и менеджеров.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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