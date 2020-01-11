Казахстан и Малайзия подтвердили взаимный интерес к укреплению сотрудничества

11 января 2020 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Казахстан и Малайзия подтвердили взаимный интерес к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Об этом стало известно 10 января в рамках встречи посла Казахстана в Малайзии Болата Иманбаева с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой, прошедшей в Малайзии и в ходе которой было обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

Как отметил посол, Нур-Султан придает важное значение продвижению отношений с Куала-Лумпуром на уровне «всестороннего партнерства».

В свою очередь, министр иностранных дел Малайзии отметил, что за период установления дипломатических отношений между Нур-Султаном и Куала-Лумпуром налажено прочное и доверительное взаимодействие.

В ходе встречи дипломаты отметили стремление двух стран к углублению многопланового взаимодействия с акцентом на торгово-экономическую и инвестиционную составляющую.

Собеседники отметили ежегодный рост взаимного товарооборота между странами, который по итогам девяти месяцев 2019 года увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и превысил 600 миллионов долларов.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, сотрудничеству в международных и региональных организациях.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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