В Узбекистане пройдет один из крупнейших авиафорумов в мире

БАКУ/Trend/ - Узбекистан с 19 по 20 февраля планирует провести один из крупнейших в мире авиационных форумов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Это будет очень важное мероприятие для всей авиационной индустрии Узбекистана, которая находится на новом этапе своего развития.

Много крупных международных авиакомпаний приедет в Узбекистан, чтобы узнать больше о рынке, аэропортах, оказываемых услугах. Это позволит улучшить логистику, предоставить дополнительные удобства для пассажиров, и конечно же, снизить цены на авиабилеты за счет прихода новых перевозчиков, в том числе, лоукостеров.

Узбекская сторона надеется, что после мероприятия ряд лоукостеров и авиакомпаний заинтересуется полетами в Узбекистан, возможно, что операторы захотят взять воздушные гавани страны в управление.

Напомним, что в стране с первого января 2020 года введена система компенсаций для авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы. Размеры компенсации за каждого привлеченного иностранного туриста будут колебаться в зависимости от сезона. В теплый период года выплата составит 20 долларов, а в холодный (с 20 ноября по 20 февраля) – 50 долларов.

Кроме того, с первого октября 2019 года в аэропортах Карши, Нукуса и Термеза запущен режим "открытого неба" с применением "пятой свободы воздуха", а в воздушной гавани Бухары – с применением "пятой свободы воздуха" при перевозке граждан иностранных государств.

Режим "открытого неба" позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять международные полеты в аэропорт без ограничений по количеству рейсов. По самым скромным прогнозам, введение такого режима позволяет увеличить пассажиропоток на 25-30 процентов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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