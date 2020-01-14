Выгодное предложение от Silk Way Travel: Турпакет в Анталию всего за 379 USD

Туристическая компания Silk Way Travel совместно со своим турецким партнером Summer Tour предлагает супер-выгодные турпакеты в популярный курорт Турции – Анталию.

В рамках акции можно приобрести туристические пакеты на период 8 дней / 7 ночей в отели 5* звезд по цене от 379 USD*

* Сумма указана на 1 человека при условии двухместного размещения.

В цену включены прямой перелет туда-обратно (авиакомпания AZAL), трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле 5* звезд на условиях «все включено» и медицинская страховка.

Помимо этого, Silk Way Travel также начинает продажи путевок на курорты Турции по раннему бронированию со скидками до 50%.

Для получения подробной информации необходимо обращаться в Silk Way Travel по телефону (+99412) 310-36-63, через Whatsapp по номеру +994 77 310 36 63 (только письменные сообщения), а также по электронной почте: cc@swtravel.az.

Заявки на бронирование туров можно оформить на сайте www.swtravel.az или отправить через страницу в Facebook: https://www.facebook.com/silkwaytravel.az/

Узнать больше о горящих турах и бюджетных предложениях также можно на каналах Silk Way Travel в İnstagram и Telegram:

• instagram.com/sw_travel

• t.me/SilkWayTravel

Приобрести туристические путевки можно в офисе компании по адресу: город Баку, ул. Низами 126А и в офисах других туристических компаний страны.

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