Выгодное предложение от Silk Way Travel: Турпакет в Анталию всего за 379 USD

14 января 2020 17:08 (UTC+04:00)

Туристическая компания Silk Way Travel совместно со своим турецким партнером Summer Tour предлагает супер-выгодные турпакеты в популярный курорт Турции – Анталию.

В рамках акции можно приобрести туристические пакеты на период 8 дней / 7 ночей в отели 5* звезд по цене от 379 USD*

* Сумма указана на 1 человека при условии двухместного размещения.

В цену включены прямой перелет туда-обратно (авиакомпания AZAL), трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле 5* звезд на условиях «все включено» и медицинская страховка.

Помимо этого, Silk Way Travel также начинает продажи путевок на курорты Турции по раннему бронированию со скидками до 50%.

Для получения подробной информации необходимо обращаться в Silk Way Travel по телефону (+99412) 310-36-63, через Whatsapp по номеру +994 77 310 36 63 (только письменные сообщения), а также по электронной почте: cc@swtravel.az.

Заявки на бронирование туров можно оформить на сайте www.swtravel.az или отправить через страницу в Facebook: https://www.facebook.com/silkwaytravel.az/

Узнать больше о горящих турах и бюджетных предложениях также можно на каналах Silk Way Travel в İnstagram и Telegram:

instagram.com/sw_travel

t.me/SilkWayTravel

Приобрести туристические путевки можно в офисе компании по адресу: город Баку, ул. Низами 126А и в офисах других туристических компаний страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Прямой рейс из Баку в Прагу: новогоднее предложение от Silk Way Travel и PASHA Holidays!
Туризм 24 октября 2019 12:49
Российский турбизнес знакомится с туристическим потенциалом Азербайджана (ФОТО)
Туризм 25 февраля 2019 12:14
Выгодное предложение от Silk Way Travel: Турпакет в Анталию всего за $359
Бизнес 17 декабря 2018 17:24
Представлен новый сайт туристической компании Silk Way Travel
Бизнес 16 ноября 2018 13:10
Азербайджанские Авиалинии и Silk Way Travel приняли участие в туристической выставке MITT-2018 в Москве (ФОТО)
Туризм 15 марта 2018 18:26
Из каких стран идет в Азербайджан основной турпоток
Бизнес 5 апреля 2017 18:43
Лента новостей
Выросли цены на импортируемые Казахстаном товары
Бизнес 17:48
Беларусь направила предложение Азербайджану по закупкам нефти
Энергетика 17:41
В конце прошлого года Anglo Asian Mining в Азербайджане сократила добычу золота
Бизнес 17:37
Азербайджанский завод металлоконструкций о ближайших планах в текущем году
Бизнес 17:36
Иранский Гешм стратегическая зона для энергетических проектов
Экономика 17:36
Строительная компания Azvirt о ходе реконструкции дорог за рубежом
Строительство 17:35
Узбекский "Нефтегазинвест" объявил тендер на закупку датчиков
Тендеры 17:20
Компания PMD Group о ходе строительства жилого массива в Азербайджане
Строительство 17:16
В 2019 году в Азербайджане вырос объем производства Anglo Asian Mining
Бизнес 17:09