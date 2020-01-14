Инновации обусловили рост в аграрном секторе

БАКУ/Trend/ - Достижение интенсивного развития в области применения прогрессивных методов и инноваций обусловливает рост в сельскохозяйственном секторе, сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Как отметили в Центре, сельское хозяйство играет важную роль и в росте ненефтяного экспорта, и в импортозамещении. Несмотря на то, что в годы независимости численность нашего населения постоянно увеличивается и сегодня превышает 10 миллионов человек, в его обеспечении нет никаких проблем.

«Уровень самообеспеченности основными продуктами питания в Азербайджане с каждым годом повышается, и в настоящее время наша страна находится на 53-м месте в Глобальном индексе продовольственной безопасности. Для более четкого представления ситуации следует учесть только один факт, что в 2019 году на фоне роста цен на продовольствие в мире на 12 процентов подорожание в Азербайджане составило менее 4 процентов. Без роста производства продукции в сельском хозяйстве в нашей стране, мы могли бы понести больше ущерба от повышения цен на мировом рынке. Но резкого роста цен на продукты питания у нас не наблюдалось. А это еще раз показывает, что глава государства очень правильно определил аграрную политику», - отметили в Центре.

По данным Центра, в настоящее время углубляется специализация в аграрном секторе по тем по наиболее эффективным сегментам. Также повышается прозрачность в результате внедрения "электронного сельского хозяйства". Новый механизм субсидирования и аграрного страхования, применяемый в этом году, также служит углублению специализации. В результате рост в сельском хозяйстве продолжится и в 2020 и в последующие годы.

«За счет повышения урожайности, достижения интенсивного развития мы улучшим продовольственное обеспечение населения за счет более эффективного использования имеющихся в сельском хозяйстве ресурсов. С другой стороны, с развитием переработки сельхозпродукции, производимой в нашей стране, создается добавленная стоимость, новые рабочие места, растет ненефтяной экспорт»,- подытожили в Центре.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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