К 2022 году в ОАЭ будет построено новое посольство Узбекистана

15 января 2020 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Узбекистан к концу ноября 2022 года завершит строительство комплекса зданий нового посольства в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Trend со ссылкой на постановление Кабмина Узбекистана.

Общая площадь нового дипломатического объекта, который будет расположен в Абу-Даби, составит 5575 квадратных метров.

Здесь появятся здание посольства, отдельное здание для приема граждан по консульским вопросам, резиденция главы дипмиссии, контрольно-пропускные пункты, инженерно-технический блок, спортивные сооружения, крытый гараж на шесть машин, открытые автостоянки для служащих посольства и посетителей.

Напомним, что 14 января президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждался ход реализации договоренностей с компаниями из ОАЭ на сумму свыше 10 миллиардов долларов, достигнутых по итогам состоявшихся в 2019 году визитов на высшем уровне в ОАЭ.

Так, компания из ОАЭ «Masdar» инвестирует 100 миллионов долларов в строительство солнечной электростанции в Узбекистане. В октябре 2019 года она объявлена победителем первого в истории Узбекистана открытого тендера по привлечению инвестиций в государственно-частное партнерство в сфере солнечной энергетики. Начало строительных работ ожидается в первом квартале 2020 года.

Также, при участии эмиратской стороны создан инвестиционный фонд «The Abu Dhabi Uzbek Fund» с капиталом в сумме один миллиард долларов. На сегодняшний день в счет средств Фонда одобрено финансирование малых и средних проектов, а также строительство гостиницы в Самарканде и приватизация гостиницы Hyatt Regency Tashkent.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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