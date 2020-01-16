Президент Узбекистана посетит Россию с официальным визитом

БАКУ/Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом, который, как ожидается, станет важным событием в современной истории двусторонних отношений, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Этот вопрос обсуждался 16 января 2020 года на встрече министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с прибывшим в Ташкент с официальным визитом министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-российских многосторонних отношений с акцентом на перспективы их развития в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменялись мнениями по некоторым международным и региональным проблемам.

Министры с удовлетворением констатировали, что за последние два года отношения между Узбекистаном и Россией обрели устойчиво растущий и всеобъемлющий характер. В завершившемся году только в сфере экономики состоялось свыше 130 визитов делегаций министерств и ведомств, регионов, руководителей компаний, деловых кругов. Подчеркивалось, что позитивная динамика достигнута прежде всего благодаря установившимся доверительным отношениям и взаимопониманию между лидерами двух стран.

Также были рассмотрены предложения по срокам и повестке дня заседаний в текущем году Совместной комиссии на уровне глав правительств, Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, форумов межрегионального сотрудничества, в сферах образования и медиа, других двусторонних мероприятий.

Состоялся обмен мнениями по взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных структур.

По итогам переговоров министры подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и России на 2020-2021 годы, которая направлена на планомерное и плодотворное взаимодействие внешнеполитических ведомств двух стран.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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