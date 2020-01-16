Доходы населения в Азербайджане превысили среднегодовую инфляцию

16 января 2020 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году в Азербайджане были сделаны большие шаги в направлении усиления социальной защиты.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития в 2019 году, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам Джаббарова, по результатам проведенных работ в этом направлении, номинальный рост доходов населения составил 7,4 процента и превысил среднегодовую инфляцию (2,6 процента).

Кроме того, темпы роста среднемесячной заработной платы значительно превысили темпы роста доходов населения, составив 16,4 процента, что связано как с повышением заработной платы, так и с легализацией отношений между сотрудниками и работодателями на рынке труда.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция министерства экономики Азербайджана, посвященная итогам социально-экономического развития в 2019 году.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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