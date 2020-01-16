Объем экспорта в ненефтяном секторе вырос

БАКУ/Trend/ - Объем экспорта в ненефтяном секторе достиг 1,9 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития в 2019 году, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В 2019 году началась новая волна экономических реформ, положивших начало широкому развитию частного ненефтяного сектора и расширению объема ненефтяного экспорта" - сказал министр.

Также, по словам Джаббарова, в то время как реальный рост ВВП составил 2,2 процента, рост в ненефтяном секторе составил 3,5 процента.

Министр отметил, что в ненефтяном секторе самый высокий рост был зарегистрирован в сфере промышленности, где он составил 13,9 процента.

Также, в ненефтяном секторе объем инвестиций в основной капитал вырос на 3,5 процента, а их доля в общем портфеле инвестиций выросла на 4,5 процентных пункта, достигнув 69,7 процентов.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция министерства экономики Азербайджана, посвященная итогам социально-экономического развития в 2019 году.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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