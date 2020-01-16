Объем налоговых поступлений в Азербайджане достиг исторического максимума

16 января 2020 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году объем налоговых поступлений в Азербайджане достиг исторического максимума.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития в 2019 году, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам Джаббарова, благодаря проведенным в налоговой сфере реформам значительно сократился объем теневой экономики.

Министр отметил, что в результате этих реформ объем налоговых поступлений в 2019 году достиг исторического максимума в Азербайджане, составив 7,67 миллиарда манатов.

Доля добровольных налоговых поступлений достигла 91,1 процента увеличившись на 7,9 процента с 2016 года.

Также Джаббаров сообщил, что за последние два года сумма переплат налоговых платежей в госбюджет сократилась на 721,4 миллиона манатов.

Прогноз налоговых поступлений от ненефтяного сектора в прошедшем году был перевыполнен на 9,1 процента (458,3 миллиона манатов) и достиг 5,43 миллиарда манатов, что также является самым высоким показателем на сегодняшний день. Удельный вес налоговых поступлений сектора составил 70,8 процента.

В структуре поступлений от ненефтяного сектора в 2019 году был отмечен рост поступлений от НДС на 16,4 процента, акцизного налога - в 4,7 раза, налога на прибыль - на 12,6 процента, земельного налога - в 2,1 раза, налога на недвижимость - на 44 процента.

Джаббаров отметил, что поступления в регионах увеличились на 11,9 процента и составили 795,4 миллионов манатов.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция министерства экономики Азербайджана, посвященная итогам социально-экономического развития в 2019 году.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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