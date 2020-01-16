Микаил Джаббаров рассказал о стратегических задачах министерства экономики

16 января 2020 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров рассказал о стратегических задачах министерства экономики, сообщает Trend с пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития в 2019 году.

По словам Джаббарова, предстоящая стратегическая задача министерства экономики Азербайджана в среднесрочной перспективе - обеспечение экономического роста, не отстающего от среднего экономического роста в мире, а в долгосрочном периоде - его превышение.

Министр отметил, что для этого правительством был определен ряд целей.

В частности, это значительное расширение экспорта ненефтяных товаров и услуг, ускорение развития промышленности, расширение доступа бизнеса к банковским кредитам, повышение экономической эффективности государственных инвестиций, повышение доминирующей роли частных инвестиций, превращение малого и среднего предпринимательства в главную силу экономического роста, а также повышение прозрачности и минимизация уровня теневой экономики.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция министерства экономики Азербайджана, посвященная итогам социально-экономического развития в 2019 году.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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