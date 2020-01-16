В Казахстане призвали к пересмотру программы развития АПК

БАКУ/Trend/ - Председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева высказалась за необходимость пересмотра программы развития агропромышленного комплекса (АПК) в связи со спадом производства и стагнацией в отрасли, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу сената.

Назарбаева высказалась в рамках встречи с руководителями Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» и Национального управляющего холдинга «КазАгро».

Как было отмечено, в рамках трех государственных программ развития агропромышленного комплекса на субсидирование было затрачено порядка двух триллионов тенге (5,2 миллиарда долларов), но при этом показатели отрасли не выросли и серьезно отстают от мировых.

«По уровню переработки продукции Казахстан является импорто ависимой страной. Такая ситуация негативно сказывается на продовольственной безопасности государства, а постоянные изменения в реформах серьезно сказываются на настроении производителей сельхозтоваров», - говорится в сообщении.

Также было отмечено отсутствие координации между госорганами. В свою очередь, в качестве одной из ключевых проблем развития животноводства была названа слабая система ветеринарного обеспечения.

«Многочисленные реформы в ветеринарии значительно ослабили контроль за ветеринарном благополучием в стране, что подтверждается участившимися случаями вспышек опасных заболеваний животных. Отдельная проблема – приписки в отчетности», - говорится в сообщении.

В рамках встречи был поднят вопрос проблемы сервиса по обслуживанию сельхозтехники. В качестве примера отметили работу сервисных центров других стран, где даже на самый сложный ремонт по нормативу тратится 3 часа, а в Казахстане - от 12 дней до 3 месяцев. В этой связи представители объединений аграриев предложили пересмотреть условия работы компаний по обслуживанию сельхозтехники.

Назарбаева подчеркнула, что в этом вопросе необходима государственная поддержка, так как дорогой сервис, в свою очередь, будет сказываться на себестоимости продукции.

Отдельная проблема, которая была поднята на встрече - необходимость внесения изменений в действующее законодательство в части упрощения изъятия неиспользуемых сельхозземель.

По итогам мероприятия Назарбаева поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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