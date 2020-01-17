Госсекретариат: Швейцарские компании могут внести существенный вклад в развитие Азербайджана как международного транзитного хаба

БАКУ/Trend/ - Швейцарские компании могут внести существенный вклад в развитие Азербайджана как международного транзитного хаба, сказали Trend в Государственном секретариате по экономическим связям (SECO) Швейцарии.

"В деле диверсификации экономики Азербайджана швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии ненефтяного сектора страны. Кроме того, богатый опыт швейцарских компаний, работающих в сфере инфраструктуры и транспорта, может внести существенный вклад в развитие Азербайджана как международного транзитного хаба ", - сказали в госсекретариате.

Как отметили в SECO, двусторонние экономические отношения между Азербайджаном и Швейцарией находятся на высоком уровне, но все еще существует неиспользованный потенциал.

"За первые одиннадцать месяцев 2019 года объем торговли между нашими странами увеличился более чем на 17 процентов и составил 260 миллионов швейцарских франков (более 266 миллионов долларов США). И импорт, и экспорт в Азербайджан значительно возросли (на 14 и 23 процента, соответственно). Важной опорой, на которой строятся наши добрые отношения, является давнее технико-экономическое сотрудничество. Сегодня техническая поддержка Швейцарии Азербайджану направлена ​​на макроэкономические реформы и развитие финансового сектора", - сказали в Государственном секретариате.

В SECO отметили, что работа торговых палат, а также агентств и частных учреждений, способствующих двустороннему экономическому сотрудничеству, играет решающую роль в расширении двусторонней экономической активности между Азербайджаном и Швейцарией.

Что касается инвестиций, в госсекретариате сказали, что на данный момент швейцарские вложения в Азербайджане сосредоточены на ненефтяном секторе, например на рынке Азербайджана действуют такие швейцарские компании как Holcim (производство цемента), SIKA (специальные химикаты).

В SECO отметили, что Швейцария готова и впредь поддерживать хорошие экономические отношения с Азербайджаном.

"Поэтому, как и в предыдущие годы, на 2020 год запланированы встречи на всех уровнях. Использование существующих инструментов, которые оказались успешными, как Совместная экономическая комиссия Швейцария-Азербайджан, должно быть продолжено. Швейцария поддерживает инициативы частного сектора страны (в том числе в сфере перевозок, особенно железнодорожных перевозок, например, Stadler Rail), направленные на укрепление экономических связей с Азербайджаном", - сказали в SECO.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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