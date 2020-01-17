БАКУ/Trend/ - В Книге рекордов Гиннесса грузинское вино было названо древнейшим, сообщает Trend со ссылкой на информацию Книги рекордов Гиннесса относительно древнейших вин мира.

В соответствии с новой информацией, древнейшей вино изготовлялось в Грузии, восемь тысяч лет назад.

Данный факт подтверждается остатками винограда в глиняной посуде, обнаруженной в ходе археологических раскопок.

Было установлено, что найденная в Грузии глиняная посуда является древнейшей на сегодняшний день посудой для вина. Более того, вероятно, что виноделие зародилось именно в Грузии.

Ранее древнейшим археологическим доказательством вина считалась глиняная посуда, найденная на северо-западе Ирана, изготовленная семь тысяч лет назад.

«В двух поселениях позднего неолита, на Шулаверис-горе и Гадачрил-горе, которые расположены в 50 км к югу от Тбилиси, археологи обнаружили древнейшие остатки ферментированного вина», - указано на официальной веб-странице Книги рекордов Гиннесса.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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