В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок

БАКУ/Trend/ - В 2019 году в Азербайджане осуществлены грузовые железнодорожные перевозки на сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 5,3 процента больше чем годом раньше, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

За отчетный период грузоперевозки посредством железнодорожного транспорта составили почти 7,6 миллиона тонн, что на 13 процентов больше прошлогодних показателей.

Объем экспортных железнодорожных перевозок составил 2,32 миллиона тонн (рост на 0,14 процента), а в денежном выражении - 710 миллионов долларов (сокращение на 13,8 процента).

Железнодорожная перевалка импортных грузов за отчетный период составила 5,25 миллиона тонн (рост на 19,7 процента) на сумму 2,5 миллиарда долларов (рост на 12,45 процента).

В целом за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 33,3 миллиарда долларов, в частности экспорт – 19,6 миллиарда долларов, импорт – почти 13,7 миллиарда долларов.

(Автор:Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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