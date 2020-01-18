Банк развития Казахстана подвел итоги 2019 года

БАКУ /Trend/ - Запланированный на 2019 год объем освоений по проектам Банка развития Казахстана (БРК) находился на уровне 446,5 миллиарда тенге (1,171 миллиона долларов), рассказал Trend заместитель председателя правления БРК Думан Аубакиров.

По его слова, в соответствии со своей Стратегией развития, БРК в период с 2014 по 2023 годы планирует вложить порядка 4,4 триллиона тенге (11,540 миллиарда долларов) в развитие обрабатывающего производства и промышленной инфраструктуры.

"Банк демонстрирует поступательный рост в кредитовании крупных проектов в сферах обрабатывающей промышленности и инфраструктуры", - отметил Аубакиров.

Он отметил, что в течение 2019 года БРК было одобрено к финансированию девять инвестиционных проектов общей стоимостью 935 миллиарда тенге (2,452 миллиарда долларов), участие БРК в которых составило 374,7 миллиарда тенге (982,7 миллиона долларов), а также одобрено финансирование трех предэкспортных операций на общую сумму восемь миллиардов тенге (20,9 миллиона долларов).

"Валютная структура кредитного портфеля Банка продолжает демонстрировать позитивную тенденцию по увеличению доли займов в тенге", - заметил Аубакиров.

Так, доля займов в национальной валюте (тенге) в структуре кредитного портфеля увеличилась с 42,5 процента в 2018 году до 51,8 процента и составила в номинальном выражении 859,6 миллиарда тенге (2,254 миллиарда долларов) по состоянию на 30 ноября 2019 года. При этом, доля займов в долларах США составила 47,5 процента.

"В 2019 году был осуществлен запуск новых производственных мощностей на пяти предприятиях, общая стоимость проектов которых составила 140 миллиардов тенге (367,1 миллиона долларов), а общая сумма займов БРК превысила 83 миллиардов тенге (217,6 миллиона долларов). На новых предприятиях начат выпуск силовых трансформаторов, ферросилиция, мяса птицы, а также осуществляется генерация "зеленой энергии"", - рассказал Аубакиров.

Комментируя планы БРК на 2020 год, Аубакиров отметил, что банк продолжит финансирование крупных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и инфраструктуры.

"БРК интересны проекты, направленные на производство продукции высокого уровня обработки, развитие производств, влияющих на смежные отрасли и имеющих высокий экспортный потенциал", - отметил Аубакиров.

В 2020 году БРК наряду со средне- и долгосрочным кредитованием инвестиционных проектов и экспортных операций, продолжит активное использование таких инструментов, как совместное финансирование, предоставление БРК гарантий, лизинговое и долевое финансирование через свои дочерние компании, отметил Аубакиров.

"Также в рамках поддержки экспортоориентированных отечественных производств БРК будет фокусироваться на поиске перспективных ниш на рынках ключевых торговых партнеров Казахстана. С целью расширения мер поддержки отечественных экспортеров со стороны БРК будут предоставляться новые инструменты в виде дополнительных заемных и документарных операций как экспортерам, так и импортерам", - подытожил Аубакиров.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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