Казахстан полностью запретил экспорт скота

20 января 2020 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан полностью запретил экспорт поголовья крупного и мелкого рогатого скота, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

В 2019 году за пределы Казахстана были вывезены 156 тысяч голов крупного рогатого скота, при этом 121,6 тысячи голов, или 78 процентов - в Узбекистан. Также в основном в Узбекистан были вывезены почти 264 тысячи голов овец.

«Массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем за 2019 год они были загружены менее, чем на половину от своей мощности. Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота», - говорится в сообщении министерства.

Поскольку Госпрограммой развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы перед министерством поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, ведомство приняло меры касательно сложившейся ситуации, отмечается в сообщении.

Отметим, что агропромышленный комплекс Казахстана играет ключевую роль в экономике страны. В настоящее время активными темпами осуществляется Государственная программа развития агропромышленного комплекса, рассчитанная до 2021 года.

Задачами Программы являются обеспечение продовольственной безопасности, доступа к рынкам сбыта, развитие экспортного потенциала, обеспечение эффективности использования земельных и водных ресурсов, развитие аграрной науки, обеспечение предоставления более качественных государственных услуг посредством цифровых технологий.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Bek Air приостановила возврат средств за билеты на отмененные рейсы
Казахстан 11:40
Оператор казахстанской почтовой сети закупит дизтопливо
Тендеры 10:20
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения Bek Air
Транспорт 18 января 17:55
Какие результаты принесла программа индустриализации Казахстана?
Бизнес 18 января 14:59
Привлечение немецких компаний является приоритетом для Казахстана
Казахстан 18 января 13:48
Национальная морская компания Казахстана закупит аккумуляторы
Тендеры 18 января 13:06
Лента новостей
Турция глубоко чтит память жертв трагедии 20 Января - администрация президента
Турция 11:45
Bek Air приостановила возврат средств за билеты на отмененные рейсы
Казахстан 11:40
Epsilon совместно с "Узбекнефтегаз" строят газопровод в Узбекистане
Строительство 11:30
Сиявуш Новрузов: Для всех кандидатов в депутаты от ПЕА созданы равные условия
Политика 11:28
Мазахир Панахов о числе жалоб в ЦИК в связи с предстоящими выборами в парламент
Политика 11:20
Индия хочет подписать соглашение с РФ о снижении пошлин на обработанные алмазы
Другие страны 11:08
Минтруда Туркменистана предложило услугу электронной биржи труда
Туркменистан 10:56
Начинается процедура представления второго предварительного финотчета кандидатами в депутаты в Азербайджане
Политика 10:54
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января
Политика 10:27