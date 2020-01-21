ЗАО “AzerGold” в 2019-ом году увеличило налоговые выплаты

В 2019-ом году показатели добычи Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) “AzerGold” составили 55 тыс. унций золота и 103 тыс. унций серебра. Данные цифры выше аналогичных показателей 2018-го года на 9.74 тыс. унций (21,3 %) по производству золота и 25.74 тыс. унций (33,2 %) по производству серебра. В 2019-ом году ЗАО реализовало на международном рынке 59.6 тыс. унций золота и 14.6 тыс. унций серебра, что больше проданного в 2018-ом году металла на 14.6 тыс. унций (33%) и 34.6 тыс. унций (47%) соответственно.

Наряду с повышением показателей добычи и продажи, в 2019-ом году ЗАО увеличило также и выплаты по всем видам налогов. Так, в прошедшем году Акционерное Общество осуществило выплату налогов в государственный бюджет общей суммой в 13 487 739 манат. В 2018-ом году сумма налоговых платежей Акционерного Общества составляла 12 644 465 манат. Таким образом, в прошедшем году сумма налоговых выплат АО увеличилась 843 тыс. манат (6,67%) в сравнении с предыдущим годом.

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