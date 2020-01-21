ЕС ратифицирует Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном

БАКУ/Trend/ - Совет Европейского Союза (ЕС) принял решение о завершении ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с Казахстаном, которое вступит в силу в марте 2020 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

Об этом стало известно в рамках 17 заседания Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз», в котором принял участие министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Европейскую сторону на переговорах представлял министр иностранных и европейских дел Хорватии, председательствующей в Совете ЕС, Гордан Грлич Радман.

Основной фокус Совета сотрудничества был сосредоточен на обсуждении политических и торгово-экономических перспектив сотрудничества Казахстан-ЕС. Также стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в мире.

Были обсуждены пути и совместные усилия по реализации новых стратегий ЕС по Центральной Азии и взаимных связях Европы и Азии.

Представители Совета ЕС выразили готовность к предметной работе с Казахстаном по реализации положений Соглашения в 29 перспективных направлениях сотрудничества, включающих вопросы международной и региональной безопасности, торговли, инвестиций, развития инфраструктуры, а также инноваций, культуры, спорта и туризма.

Стороны согласились, что расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества рассматривается как приоритетное направление взаимодействия. Подтверждена особая заинтересованность в углублении взаимовыгодного партнерства в области энергетики, транспорта, окружающей среды, образования и науки.

Стороны обсудили подготовку запланированного на текущий год визита Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Брюссель, а также согласовали график проведения предстоящих в этом году мероприятий по линии структур сотрудничества Казахстан - ЕС и ЕС - Центральная Азия.

Отметим, ЕС является ключевым торговым и инвестиционным партнером Казахстана, на долю которого приходится порядка половины внешнеторгового оборота и инвестиций в экономику страны. Казахстан стал первой страной в регионе Центральной Азии, подписавшей с ЕС в 2015 году Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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