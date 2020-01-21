В рамках повышения занятости в Лянкяранском районе посажены лимонные саженцы (ФОТО)

21 января 2020 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Лянкяранском районе, в рамках пилотного проекта по увеличению занятости в аграрном секторе, на площади 150 гектаров посажены лимонные деревья, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В рамках проекта, который реализуется совместно с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и министерством сельского хозяйства, Агентством по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) было приобретено 35 тысяч двухлетних лимонных саженцев, которые, как ожидается, дадут урожай в следующем году. В результате этого в 28 селах Лянкяранского района были разбиты новые цитрусовые сады на территории 50 гектаров и восстановлены старые - на площади 100 гектаров.

Фермерам были предоставлены тракторы, различные прицепы и оборудование для проведения посевных работ и ухода в цитрусовых садах, а около 300 из них прошли тренинги с целью повышения знаний и навыков по уходу за цитрусовыми садами.

Проект, реализуемый в качестве субкомпонента проекта по повышению аграрной занятости, в частности направлен на повышение занятости молодежи в сфере сельского хозяйства.

Работа направлена на повышение интереса молодежи к сельскому хозяйству, аграрной занятости, привлечение и поддержку инновационных идей в аграрную сферу.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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  • В рамках повышения занятости в Лянкяранском районе посажены лимонные саженцы (ФОТО)
  • В рамках повышения занятости в Лянкяранском районе посажены лимонные саженцы (ФОТО)
  • В рамках повышения занятости в Лянкяранском районе посажены лимонные саженцы (ФОТО)
  • В рамках повышения занятости в Лянкяранском районе посажены лимонные саженцы (ФОТО)
  • В рамках повышения занятости в Лянкяранском районе посажены лимонные саженцы (ФОТО)
  • В рамках повышения занятости в Лянкяранском районе посажены лимонные саженцы (ФОТО)
  • В рамках повышения занятости в Лянкяранском районе посажены лимонные саженцы (ФОТО)
  • В рамках повышения занятости в Лянкяранском районе посажены лимонные саженцы (ФОТО)
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