Показатель экспорта одежды в Грузии установил новый рекорд

22 января 2020 09:47 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Существует большой потенциал в сотрудничестве между Грузией и Болгарией в сфере транспорта
Бизнес 09:27
В Грузии вырос экспорт полезных ископаемых
Бизнес 09:24
Нацбанк Грузии прогнозирует рост экономики страны
Финансы 09:18
Президент Литвы призвал политические силы Грузии к консенсусу ради демократии
Европа 21 января 22:57
В Грузии открылся новый агрокомплекс
Бизнес 21 января 20:40
В Грузии вырос экспорт фруктов
Бизнес 21 января 16:45
Лента новостей
Обнародованы показатели инвестиций в нефтегазовый сектор за 2019 год
Энергетика 11:11
Объем грузоперевозок в Азербайджане незначительно увеличился
Транспорт 11:10
В 2019 году значительно вырос экспорт турецких химпродуктов в Иран
Бизнес 11:08
В 2019 году Турция увеличила экспорт химпродуктов в Узбекистан
Бизнес 11:08
Казахстан предложил расширить экспорт своей продукции во Францию
Бизнес 10:58
Туркменистан поставляет Узбекистану зерновую культуру
Бизнес 10:57
Агентство пищевой безопасности провело рейд в пунктах по забою скота в Баку
Общество 10:50
WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 10:47
Госкомстат обнародовал показатели экспорта СПГ
Энергетика 10:45