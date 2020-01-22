Крупнейшая делегация австрийских бизнесменов посетит Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Узбекистан в период с 24 по 27 февраля посетит крупнейшая бизнес-делегация из Австрии, которая когда-либо посещала страну, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

С целью установления сотрудничества между бизнесменами двух стран, в Узбекистан прибыл торговый советник и глава торгового отдела Посольства Австрии в Казахстане Рудольф Талер.

Рудольф Талер рассказал, что в состав делегации войдут представители 32 компаний, ведущих свою деятельность в следующих секторах: энергетика, электронное правительство, нефтегазовая сфера, переработка ТБО, очистные сооружения, строительные материалы, билетно-пропускные системы, производство слуховых имплантат, инжиниринг, переработка молока и мяса, пивоваренное оборудование, транспортно-логистический сектор.

Встречи австрийских бизнесменов с представителями узбекских компаний запланированы на понедельник 24 февраля в Ташкенте. Все встречи пройдут в отеле International Hotel Taschkent.



Будут также названы победители Silk Road Biz Award 2020 - награды вручаемой торговым отделом Посольства Австрии в Алматы. В прошлом году победителем стала компания Oberhofer Stahlbau, которая установила самую большую стальную конструкцию в Центральной Азии - для строительства ледового дворца «Хумо Арена» в Ташкенте. Ранее компания устанавливала стальной купол для Дворца форумов и стальную конструкцию для Национального стадиона (бывший стадион «Бунедкор») в Ташкенте. Победители Silk Road Biz Award будут названы 27 февраля в Ташкенте.

Комментируя предстоящее вручение премии, Рудольф Талер подчеркнул:

«Вручая награду Silk Road Biz Award, мы во второй раз обращаем внимание средств массовой информации на выдающиеся заслуги австрийских компаний. В Центральной Азии много успешно работающих австрийских компаний. Награда должна помочь австрийским компаниям, которые успешны внедряют в свою деятельность современные инновации, лучше рассказать о своих достижениях».

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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