Туркменской пищевой лаборатории присужден международный сертификат

22 января 2020 10:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Частная лаборатория по безопасности пищевой продукции, входящая в состав местной компании Hil Standart, получила международную аккредитацию, сообщает Trend в среду со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Сертификат по стандарту ISO/IEC17025:2017 был присужден Государственным агентством «Латвийское Национальное бюро аккредитации» после проведения независимой экспертизы.

Данная первая частная лаборатория была создана по инициативе СППТ.

В числе ее основных задач: анализ продуктов питания согласно государственным и международным стандартам и увеличение экспортного потенциала производителей местного пищепрома.

Получение международной аккредитации позволит увеличить объем экспорта отечественной продовольственной продукции и, в целом будет способствовать дальнейшей реализации экономического потенциала страны, говорится в сообщении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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