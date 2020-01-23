Субъекты МСБ Азербайджана получают помощь государства в исследованиях внутреннего рынка

23 января 2020 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, согласно соответствующему указу Президента Азербайджана, субъектам микро, малого и среднего предпринимательства (МСБ) оказывается информационная и финансовая поддержка в деле маркетинга внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщается, в 2019 году Агентство удовлетворило обращения восьми субъектов МСБ по поводу маркетинга внутреннего рынка.

После рассмотрения, обращения были направлены в консалтинговые компании.

Обращения по маркетингу включают в себя такие сектора, как производство одноразовой пластиковой и бумажной посуды, крышек из алюминиевой фольги, батончиков из фундука и сухофруктов бумажной продукции и термобумаги, технологического оборудования для охраны, производства молока и молочных продуктов, хлеба, а также сферу транспортного обслуживания туристического сектора.

Отметим, что государство берет на себя 80% расходов на маркетинг внутреннего рынка, проводимого на основании обращения субъекта микро предпринимательства и 50% аналогичных расходов на основании обращения субъекта малого предпринимательства.

Субъекты среднего бизнеса могут воспользоваться бесплатными тренингами и семинарами, а также информационной поддержкой.

Меры по поддержке проведения маркетинга внутреннего рынка организует Агентство по развитию МСБ.

Подробную информацию об этом предприниматели могут получить здесь

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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