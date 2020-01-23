В Азербайджане обсуждают вопросы пищевой безопасности

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку проходит бизнес-форум, посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности, сообщает Trend с мероприятия.

Форум организован Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) совместно с Общественным советом при Агентстве, а также Агентством по пищевой безопасности Азербайджана (АПБ).

В мероприятии принимают участие представители МСБ, АПБ, министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации предпринимателей и работодателей, а также предприниматели, задействованные в пищевой промышленности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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