В Азербайджане обсуждают вопросы пищевой безопасности

23 января 2020 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку проходит бизнес-форум, посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности, сообщает Trend с мероприятия.

Форум организован Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) совместно с Общественным советом при Агентстве, а также Агентством по пищевой безопасности Азербайджана (АПБ).

В мероприятии принимают участие представители МСБ, АПБ, министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации предпринимателей и работодателей, а также предприниматели, задействованные в пищевой промышленности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сократился экспорт фундука из Азербайджана в Грузию
Бизнес 09:51
Сократился экспорт лекарств из Грузии в Азербайджан
Бизнес 09:51
Улучшились позиции Азербайджана в рейтинге Global Firepower Index
Политика 22 января 18:59
Грузия сократила импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана
Бизнес 22 января 18:05
Азербайджанская компания расширит поставки бурового оборудования за рубеж
Бизнес 22 января 17:58
Азербайджанское предприятие нарастит экспорт популярных видов промышленной продукции
Бизнес 22 января 17:47
Лента новостей
Грузия и Хорватия отметили потенциал для развития экономических связей
Бизнес 10:19
В 2020 году в Грузии начнется производство черной икры
Бизнес 10:14
Туркменистан объявил тендер по ремонту цементных заводов
Тендеры 10:10
В Азербайджане за загрязнение окружающей среды выписаны штрафы почти на 1 млн манатов
Общество 10:09
Международный банк Азербайджана завершил год с прибылью
Финансы 10:05
2019 год в Грузии выдался с исключительно высоким качеством урожая мандаринов
Бизнес 10:05
В Узбекистане продолжается строительство газопровода
Энергетика 10:05
В Ташкенте построят деловой центр с башнями-близнецами
Строительство 10:01
Epsilon получила приток газа на скважине в Узбекистане
Энергетика 09:57