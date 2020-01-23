В Хачмазе откроется новый центр МСБ

23 января 2020 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- В Хачмазе откроется новый центр МСБ.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на бизнес-форуме, посвященному теме текущего состояния и перспективам продовольственной безопасности, председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

По словам Мамедова, в этом году в Хачмазе планируется открыть новый центр поддержки МСБ, который будет способствовать выводу участников на рынок торговли посредством применения государственных механизмов.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности. В мероприятии принимают участие представители МСБ, Агентства продовольственной безопасности,министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предприниматели пищевой промышленности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Орхан Мамедов: Предпринимателей необходимо информировать о санитарных нормативах
Бизнес 10:40
Азербайджанский ковчег мультимедийных ковров в Третьяковской галерее! Беседа с креативным мастером (ФОТО)
Интервью 18 декабря 2019 16:48
В Сальяне проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
Экономика 17 декабря 2019 18:01
В Азербайджане прошел I Форум молодых предпринимателей (ФОТО)
Экономика 10 декабря 2019 16:21
Агентство МСБ и ОО "Сеть молодых предпринимателей "Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
Бизнес 10 декабря 2019 13:51
Агентство МСБ и Фонд молодежи подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
Бизнес 10 декабря 2019 12:32
Лента новостей
В Азербайджане статус беженца получили 83 иностранца
Общество 11:45
Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы продовольственного бизнеса (ФОТО)
Экономика 11:44
Moody's огласило рейтинг компании SOCAR
Энергетика 11:43
В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев (ФОТО)
Экономика 11:40
В преддверии парламентских выборов в Азербайджане аккредитовано более 200 международных наблюдателей
Политика 11:38
Михаил Мишустин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем
Россия 11:38
Страна обновляется, а радикальная оппозиция скатывается в пропасть - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 11:37
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Как истинный патриот своей Родины, Михаил Гусман внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией"
Политика 11:33
Число погибших в результате непогоды в Испании достигло десяти
Европа 11:29