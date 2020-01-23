В Кабмин предоставлен законопроект о пищевой безопасности

23 января 2020 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- В целях выявления не отвечающей стандартам продукции Агентство по пищевой безопасности представило законопроект "О пищевой безопасности " в Кабинет Министров.

Как сообщает Trend с мероприятия, на бизнес-форуме, посвященном теме текущего состояния и перспективам продовольственной безопасности сказал заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Руфат Рустамзаде.

По словам Рустамзаде, законопроект будет охватывать все этапы цепи пищевой промышленности.

Зампред отметил, что агентство ожидает одобрения этого закона в настоящем году и предложил предпринимателям адаптировать свою продукцию под установленные стандарты.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности. В мероприятии принимают участие представители МСБ, Агентства продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предприниматели пищевой промышленности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Все замечания предпринимателей будут учтены
Бизнес 11:50
Moody's огласило рейтинг компании SOCAR
Энергетика 11:43
Для пищевой безопасности в стране нужна сильная юридическая база
Экономика 11:16
Обнародованы данные по доходам населения Азербайджана
Общество 10:58
Компании SOCAR и "Лукойл" подписали меморандум о взаимопонимании
Энергетика 10:45
Орхан Мамедов: Предпринимателей необходимо информировать о санитарных нормативах
Бизнес 10:40
Лента новостей
Все замечания предпринимателей будут учтены
Бизнес 11:50
В Азербайджане статус беженца получили 83 иностранца
Общество 11:45
Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы продовольственного бизнеса (ФОТО)
Экономика 11:44
Moody's огласило рейтинг компании SOCAR
Энергетика 11:43
В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев (ФОТО)
Экономика 11:40
В преддверии парламентских выборов в Азербайджане аккредитовано более 200 международных наблюдателей
Политика 11:38
Михаил Мишустин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем
Россия 11:38
Страна обновляется, а радикальная оппозиция скатывается в пропасть - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 11:37
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Как истинный патриот своей Родины, Михаил Гусман внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией"
Политика 11:33