Узбекская ассоциация экспортёров планирует сотрудничество с малазийской Consumption Union

23 января 2020 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 22 января в Куала-Лумпуре состоялась встреча председателя Ассоциации экспортёров Узбекистана Мухтора Умарова с исполнительным директором компании «Consumption Union» Теном Лимом, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Узбекистана.

По информации Посольства Узбекистана в Малайзии, компания «Consumption Union» занимается разработкой специальных электронных платформ в целях развития электронной коммерции в странах Юго-Восточной Азии. Количество зарегистрированных пользователей онлайн-платформы, разработанной малазийской компанией, составляет более 10 миллионов человек.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в том числе путем расширения номенклатуры и увеличения объемов экспорта узбекской продукции на малайзийский рынок.

Также рассмотрены перспективы внедрения в Узбекистане электронных торговых площадок компании «Consumption Union», которые позволят отечественным экспортерам продавать свою продукцию конечным потребителям в странах Юго-Восточной Азии.

По итогам переговоров, была достигнута договоренность о рассмотрении возможности заключения экспортных контрактов на поставки плодоовощной продукции из Узбекистана в Малайзию.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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