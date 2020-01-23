Таджикистан все активнее использует транспортный потенциал Азербайджана - посол

23 января 2020 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таджикистан все активнее использует транспортный потенциал Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил на пресс-коференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

Как рассказал Соли, ежемесячно растет объем транспортных перевозок из Таджикистана через Азербайджан, в особенности через порт Алят.

Далее, говоря о сотрудничестве в других сферах, посл отметил, что Азербайджан и Таджикистан также объединяют тесные отношения в образовательной и культурно-гуманитарной сфере.

"Так, на данный момент в университетах Азербайджана обучается 43 гражданина Таджикистана", - сказал он.

Также, Азербайджан и Таджикистан тесно сотрудничают на таких международных платформах как ОБСЕ, СНГ, ООН и так далее, добавил Соли.

Отметим, дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном установлены 29 мая 1992 года. В августе 2007 года была начата деятельность посольства Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан, а в 2008 году – деятельность посольства Таджикистана в Азербайджане.

(Автор Наргиз Садыхова)

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