Туркменистан и Германия провели деловые переговоры

24 января 2020 09:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде прошло 9-е заседание совместной туркмено-германской рабочей группы, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию Туркменистана возглавил министр торговли и внешнеэкономических связей страны Оразмырат Гурбанназаров.

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, затрагивающие различные сектора экономики.

Участники заседания рассмотрели перспективные проекты в сфере нефтегазодобывающей промышленности, финансов и здравоохранения. Также были рассмотрены возможности организации программ по повышению квалификации специалистов.

Стороны внесли предложения для дальнейшего развития инвестиционного климата в обеих странах, говорится в сообщении.

Отметим, что германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand, MAN, Bosch и другие.

В Туркменистане, по состоянию на 2016 год, было зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием немецкого капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро. Данные за последние годы не публиковались.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Меркель прибыла с визитом в Стамбул
Турция 01:25
Туркменистан увеличивает грузоперевозки в Афганистан
Транспорт 23 января 15:33
Узбекистан будет сотрудничать с крупнейшим немецким ж/д оператором
Транспорт 23 января 14:56
Туркменистан приобретет контрольно-измерительные приборы
Тендеры 23 января 11:25
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит трубы
Тендеры 23 января 10:32
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 23 января 10:24
Лента новостей
Приборостроительное предприятие Азербайджана наладит экспорт новой продукции
Бизнес 09:10
Объявлен состав актеров фильма "Миссия невыполнима 7"
В мире 08:55
Ученые нашли способ предотвратить смертельную стадию рака
В мире 08:48
В Ухани начали строить больницу для лечения зараженных коронавирусом
Китай 08:43
В Британии девять человек ожидают результатов проверки на коронавирус
Европа 08:24
Глава МИД: Чехия намерена увеличить экспорт и инвестиции в Азербайджан
Бизнес 08:02
В Гаити грузовик протаранил ограждение школы
Другие страны 07:52
В провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли десять городов
Китай 07:32
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26 (Обновлено)
Китай 07:09