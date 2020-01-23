В Азербайджане выросли капиталовложения в сферу социально-экономического развития

23 января 2020 21:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На развитие социально-экономической сферы Азербайджана в 2019 году в основной капитал из всех финансовых источников было направлено 17,4184 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

При этом, около 66,3 процента от всех инвестиций было потрачено на производство товаров, 25,8 процента на услуги и 7,9 процента на строительство жилых домов. Внутренние капитальные вложения составили 69,8 процента общего объема инвестиций.

В общей стоимости капитальных вложений предприятия и организации обеспечили 52 процента, на бюджетные средства пришлось 28,3 процента, банковские кредиты - 12 процентов, частные средства - 5,7 процента, внебюджетные средства - 1,2 процента, прочие средства - 0,8 процента.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @IsmailovaNargis

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госкомстат Азербайджана огласил количество объектов, сданных в эксплуатацию в прошлом году
Строительство 21 января 13:52
В Азербайджане выросли капиталовложения в сферу социально-экономического развития
Бизнес 21 января 13:48
В Азербайджане растет объем производства автомобилей
Транспорт 21 декабря 2019 21:30
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане незначительно увеличились
ИКТ 18 декабря 2019 13:57
Производство продуктов питания в Азербайджане выросло почти на 5%
Бизнес 18 декабря 2019 13:41
В Азербайджане растет объем производства автомобилей
Транспорт 18 декабря 2019 13:29
Лента новостей
В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
США 22:31
В Италии распродают дома за один евро
Европа 22:14
Власти США расширили список санкций по Ирану
США 22:02
Столтенберг: Турция - важный союзник НАТО
Турция 21:51
Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
Другие страны 21:47
Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit
Европа 21:29
Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
США 21:20
Елизавета II подписала билль о Brexit
Европа 21:06
Число заболевших пневмонией в Китае возросло до 644, погибли 18 человек
Китай 21:01