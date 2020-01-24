Глава МИД: Чехия намерена увеличить экспорт и инвестиции в Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - Чешская Республика намерена расширить двустороннее экономическое сотрудничество с Азербайджаном, в частности, увеличить объемы экспорта и инвестиций в Азербайджан.

Об этом сказал в интервью Trend министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

"Возможности для запуска новых проектов могут появиться в ходе заседания Совместной комиссии, которое, мы надеемся, пройдет в скором времени. Экономическое сотрудничество также может обсуждаться между новоизбранными членами Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) и их чешскими коллегами, поскольку Экономический комитет Палаты депутатов Чехии выразил заинтересованность в посещении Азербайджана в течение этого года", - сказал министр.

Далее, Петршичек отметил, что Чехия поддерживает завершение переговоров по новому всеобъемлющему соглашению между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном.

"Мы убеждены, что обновление нынешних рамок, согласованных в 1996 году, принесет пользу обеим нашим странам. Подписание соглашения в течение 2020 года - в интересах Чешской Республики", - отметил министр иностранных дел.

Петршичек добавил, что в 2020 году две страны будут отмечать 10-ю годовщину открытия посольства Чехии в Баку и 5-ю годовщину подписания Президентами двух стран в Баку Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

Подводя итоги 2019 года, министр сказал, что прошлый год ознаменовался несколькими положительными импульсами в двусторонних политических и экономических отношениях, а также в сфере культуры и образования.

"В июне в Праге состоялись регулярные политические консультации. Заместители главы МИД Чехии Алеш Хмеларж и Мартин Повейшил встретились с заместителем главы МИД Азербайджана Халафом Халафовым, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также отношения между Азербайджаном и ЕС и вопросы прав человека и региональной безопасности. В ходе встреч, наша сторона подчеркнула, что мирное урегулирование на основе переговоров является единственным способом урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - добавил Петршичек.

Он отметил, что наиболее важным событием стал визит спикера Палаты депутатов парламента Чехии Радека Вондрачека и нескольких депутатов, представляющих правящую коалицию, а также оппозиционные партии в мае 2019 года.

Визит в Баку имел очень важную экономическую составляющую, поскольку его также сопровождала делегация из 20 чешских предпринимателей, которые участвовали в Чешско-азербайджанском бизнес-форуме, сказал Петршичек.

"Мы приветствуем усилия Азербайджана по диверсификации экономики, что также создает новые возможности для чешских компаний", - добавил он.

По словам министра, в течение прошлого года двусторонние отношения развивались и в сфере образования.

"Количество студенческих виз, а также заявок для получения Вышеградской стипендии (посольство Чехии в Баку является контактным лицом Международного Вышеградского Фонда в Азербайджане) вновь показали, насколько популярны чешские университеты среди азербайджанских студентов", - добавил Петршичек.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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