Азербайджан - важнейший торговой партнёр Франции в регионе

24 января 2020 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является важнейшим экономическим и торговым партнером Франции на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом на деловой встрече Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

Гасымлы отметил, что в 2018 году на долю Азербайджана пришлось 62,4 процента от общего товарооборота Франции с тремя странами Южного Кавказа.

Директор центра рассказал, что с точки зрения продвижения частных инвестиций Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества с такой развитой в экономическом плане страной, как Франция.

Напомним, сегодня в Баку проходит деловая встреча Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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