Французские компании в Азербайджане будут способствовать развитию экономики страны

24 января 2020 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день со стороны Франции в экономику Азербайджана было инвестировано порядка 2,2 миллиарда долларов

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом на деловой встрече Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

Отметив, что за 2019 год три процента экспорта и 2,1 процента импорта в общей сумме внешнеторгового оборота Азербайджана пришлось на Францию, Гасымлы предложил расширить экспорт ненефтяного сектора во Францию за счет фундука, фруктов, овощей, фиников, вина и других товаров агропродукции.

Также было упомянуто, что Франция, являющаяся третьей по объему экономики страной в Западной Европе (после Германии и Великобритании), имеет ряд крупных корпораций, участие которых в экономике Азербайджана поможет принести в страну новые технологии, создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность и экспортные возможности национальной экономики.

Отметим, что в настоящее время более 30 принадлежащих Франции компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики и услуг попало в список "500 крупнейших компаний" журнала Fortune. Из них пять - Total, AXA, Peugeot, Credit Agricole и Carrefour - попали в первую сотню.

Напомним, сегодня в Баку прошла деловая встреча Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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