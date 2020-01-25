Узбекистан презентовал свой сельскохозяйственный потенциал в Гааге

БАКУ/Trend/ - Делегация Узбекистана презентовала потенциал сельского хозяйства Узбекистана в Гааге, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Нидерланды посетила делегация Узбекистана, в составе которой были представители администрации президента Узбекистана, министерства сельского хозяйства.

В рамках визита, посольством Узбекистана в Нидерландах была организована презентация потенциальных возможностей Узбекистан в сфере сельского хозяйства. Мероприятие проведено в международном пресс-центре Нидерландов «Ньюспорт» в городе Гааге.

В мероприятии приняли участие представители более 40 ведущих сельхоз компаний Узбекистана, работающих в сферах производства тепличных комплексов, садоводства и растениеводства, производства, переработки, упаковки и транспортировки сельхозпродукции, ирригационных технологий, а также представители дипломатического корпуса, ряда международных организаций и СМИ.

На мероприятии также выступили руководители и представители более 15 нидерландских компаний, уже сотрудничающих или рассматривающих возможность вхождения на рынок Узбекистана.

В рамках мероприятия также состоялись переговоры с нидерландскими партнерами по реализации проектов в сфере сельского хозяйства.

По итогам достигнуты договоренности о проработке вопросов реализации проектов в сфере сельского хозяйства в Узбекистане, а также участии компаний из Нидерландов в торгово-экономической миссии этой страны в Узбекистан в марте этого года, с посещением Самаркандской области и участием в выставке «AgroWorld Uzbekistan - 2020».

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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