Азербайджан и Австрия проведут очередное заседание экономической комиссии совместно с торговой миссией

27 января 2020 08:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Следующее заседание австрийско-азербайджанской комиссии совместно с торговой миссией запланировано на первую половину 2020 года в Баку, сказали Trend в Федеральном министерстве по цифровым и экономическим вопросам Австрии.

Как сказали в министерстве, совместная экономическая комиссия Австрии и Азербайджана вносит ощутимый вклад в развитие двусторонних экономических отношений.

"Ее основными задачами являются установление приоритетов для будущего сотрудничества, определение проектов и решение проблем. Чтобы усилить синергию, встречи совместных комиссий организованы параллельно с двусторонними торговыми миссиями и экономическими форумами ", - сказали в ведомстве.

Что касается текущего состояния торговли, в министерство заявили, что объем двусторонней торговли и инвестиций значительно ниже нынешнего потенциала. Тем, не менее, как отметили в ведомстве, двустороннюю торговлю можно увеличить с использованием опыта австрийских компаний в таких секторах, как телекоммуникации, инфраструктура, туризм, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство (пищевая промышленность, производство кормов, животноводческие предприятия) и защита окружающей среды, с использованием возможностей, предлагаемых азербайджанским рынком.

"Существуют и другие возможности для сотрудничества в области передачи знаний в различных отраслях промышленности (машиностроение, химическая промышленность, текстильная промышленность, автомобилестроение и пищевая промышленность)", - сказали Федеральном министерстве по цифровым и экономическим вопросам Австрии.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Австрией по состоянию на 2019 год составил 268,1 миллиона долларов. Согласно данным, объем экспорта из Азербайджана в Австрию составил 185,7 миллиона долларов, а импорт из Австрии составил 82,3 миллиона долларов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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