В Кюрдамире открылся очередной «Друг МСБ» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Кюрдамирском районе открылся «Друг МСБ» Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), после чего их число достигло 21, сообщает в понедельник Trend.

Выступая в мероприятии при участии представителей Агентства, местной Исполнительной власти и предпринимателей, председатель правления Агентства Орхан Мамедов рассказал о мерах по поддержке субъектов МСБ, а также услугах, оказываемых предпринимателям в региональных филиалах «Друг МСБ», пригласил предпринимателей активнее сотрудничать с ними.

Было отмечено, что в 2020 году расширение сети офисов «Друг МСБ» будет продолжено, и в нескольких городах и районах страны начнут функционировать новые.

Глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун Джафаров проинформировал о социально-экономическом развитии района и предпринимательской деятельности в нем, подчеркнув, что новый «Друг МСБ» послужит механизмом эффективной поддержки предпринимателей, в том числе и начинающих.

На мероприятии также были показаны видеоролики о механизме «Друг МСБ», маркетинговых исследованиях внутреннего рынка.

Затем участники мероприятия ознакомились с офисом «Друг МСБ», расположенном в Центре Гейдара Алиева в Кюрдамире.

Было отмечено, что здесь созданы необходимые условия для приема обращений предпринимателей, оказания им соответствующих услуг в рамках механизмов государственной поддержки.

Как и в других офисах «Друг МСБ», Кюрдамирском районе также будут действовать «Волонтеры МСБ».

В рамках мероприятия был проведен опрос для рассмотрения предложений и проблем предпринимателей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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