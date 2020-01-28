В Азербайджане взят уверенный курс на развитие семенной индустрии (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В интервью Trend Председатель Государственного семенного фонда (ГСФ) Эмин Алиев рассказал о работах проведенных по линии ГСФ в минувшем году в сфере импорта и производства новых семян в Азербайджане, а также о планах в текущем году.

Показатели в сфере сельского хозяйства в 2019 году

«Минувший 2019 год в различных сферах экономики, в том числе и в секторе сельского хозяйства был достаточно успешным. Рост в сфере сельского хозяйства за отчетный период составил примерно семь процентов. В зерноводстве, составляющем основную часть посевного баланса, было произведено 3 миллиона 538 тысяч тонн продукции, что по сравнению с предыдущим годом на 6,9 процента больше. Урожайность пшеницы составила примерно 32,4 центнера с гектара, увеличившись с предыдущего года примерно на 2 центнера или 7,6 процента. Рост урожая в хлопководстве в целом составил 26,4 процента, а производительность выросла на 67,6 процента. Кроме того, производство подсолнечника выросло на 43,3, картофеля – на 11,7, овощей – на 12,17, бахчевых – 11,4, фруктов и овощей – на 8,8 процента. Что касается роста в животноводстве, производство мяса в живом весе увеличилось на 3, молока – на 2,4, яиц – на 9, шерсти – на 1,6, кокона шелкопряда – на 25,3 процента. Высоким рост был в растениеводстве – более чем на 10 процентов. Можно долго перечислять достигнутые успехи в 2019 году, но в целом очевидно то, что минувший год запомнился значительным развитием сферы сельского хозяйства», - сказал Алиев.

Объемы переработки семенного материала в Шеки и Хачмазе

«Государственный семенной фонд (ГСФ) при министерстве сельского хозяйства Азербайджана помимо импорта, с запуском новых заводов по переработке семян в 2019 году в Хачмазе и Шеки, еще больше активизировал работу по увеличению внутреннего производства семян. На сегодняшний день новые заводы в Шеки и Хачмазе переработали около пяти тысяч тонн семенного материала. Согласно технологическому процессу производства, заводы перерабатывают семенной материал, проводят его обработку, травление и упаковку, с тем, чтобы в итоге получить из семенного материала семена требуемого качества. Предприятия обеспечены самым передовым оборудованием турецкого производства компании “AKYUREK” и способны перерабатывать пять тонн семян в час. Помимо этого, установленные на заводах бункеры (объем которых составляет 1500 тонн) служат для безопасного хранения привезенных и обработанных семян. Семенной фонд, в качестве органа министерства сельского хозяйства, интенсифицирует работы с Центром аграрного развития, чтобы изучить потребности внутреннего рынка на тот или иной вид сельхозпродукции, ориентируется на производство высокорентабельной продукции, для налаживания производства семенного материала и экспорта за пределы страны», - отметил председатель Фонда.

Об импорте новых видов семян

«В минувшем году по линии Государственного Семенного Фонда в Азербайджан были завезены из России два вида семян российских сортов пшеницы. Это семена сортов «Гром» в объеме 140 тонн и «Таня» в объеме 200 тонн. В отчетный период эти сорта обеспечили высокую урожайность в размере 55 центнеров с гектара, что достаточно хороший результат. Государственный Семенной Фонд ежегодно, прежде чем импортировать в Азербайджан любые виды семян, анализирует местный рынок и собирает информацию о потребностях азербайджанских фермеров в тех или иных сортах сельхозпродукции. В данный момент сотрудники Фонда, будучи на связи с фермерами, практически во всех регионах страны проводят анализ рынка на 2020 год. По итогам опросов, определяется уровень спроса на те, или иные сорта семян сельхозпродукции, наиболее востребованной на местном рынке. В этом году планируется расширить ассортимент семян злаковых, вплотную заняться ввозом семян новых сортов бобовых, в том числе, гороха, фасоли, сои, а также картофеля, баклажана и других. В минувшем году по линии Государственного семенного фонда в Азербайджан был также завезен популярный в России сорт картофельных семян «Удача». Объемы импорта семян этого вида сельхозпродукции составили около 39 тонн. За короткий срок семена были приобретены местными фермерами. Урожайность этого сорта составила 32 тонны на гектар, что считается достаточно хорошим результатом. Можно сказать, что прогнозы специалистов на предмет репродуктивности и экономической целесообразности этого вида семян оправдались. В настоящее время Азербайджан импортирует свыше 98 процентов семян картофеля. При этом, несмотря на то, что картофель является одним из стратегических видов продовольственной продукции, чуть выше 1,7 процента семян картофеля производится в Азербайджане. Данный сорт семян картофеля был внесен в Госреестр в 2017-ом году, позже, в 2018-ом году в него были внесены сорта «Розара» и «Винета», - сказал Алиев.

Сеть магазинов «TOXUMART» расширяется

«Государственный семенной фонд, действующий в Азербайджане, располагает несколькими магазинами под брендом «TOXUMART». Магазины аналогичного типа планируется открыть и в текущем году. В настоящее время такие магазины функционируют в Хачмазском, Загатальском и Джалилабадском регионах страны. В 2020-ом году планируем открыть еще три таких магазина в Барде, Шамкире и Сабирабаде. В магазинах представлены семена различных сортов и средства по уходу за ними. Это своего рода помощь фермерам с тем, чтобы они могли покупать интересующие их сорта семян в любое время. Создавая такие магазины, мы задались целью оказать поддержку фермерам в вопросах закупки семян. В этих магазинах имеются импортируемые Фондом семена пшеницы, картофеля, эспарцета и помимо этого приобретенные от импортеров гибридные семена томата, огурца, арбуза и кукурузы».

О производстве новых видов семян

«В данный момент ведутся работы по созданию семян, более устойчивых к вирусам, засухе и заболеваниям. Речь идет о производстве семян "безвирусного" картофеля для создания здоровой семенной базы этой культуры внутри страны и в определенной степени снижению зависимости местного рынка от импорта. По нашим расчетам, производство таких семян начнется в ближайшее время», - сказал глава Фонда.

Отметим, что Государственный семенной фонд (ГСФ) был создан при министерстве сельского хозяйства Азербайджана по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за возросшей потребности страны в новых высокоурожайных и засухоустойчивых видах семян, и в целом для укрепления продовольственной безопасности Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова)

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