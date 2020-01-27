Узбекистан утвердил межправительственное соглашение с Беларусью

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Беларусью о взаимном признании документов об образовании и обучении, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

Оно подписано сторонами в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в Минск в августе 2019 года. Тогда в рамках двусторонних переговоров в расширенном составе был оформлен солидный пакет документов в производственной, научно-технической отраслях, IT–сфере, межрегиональном сотрудничестве и т.д.

С 2018 года в Узбекистане успешно функционируют совместные факультеты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Гянджеви, а также Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми.

Белорусским государственным технологическим университетом ведется подготовка узбекских граждан по совместным образовательным программам с Ташкентским химико-технологическим институтом и Ташкентским государственным техническим университетом.

Ожидается, что совместные образовательные программы начнут реализовывать с узбекскими учебными заведениями и другие белорусские университеты.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.