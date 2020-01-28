Туркменистан проведет международный инвестфорум

28 января 2020 10:57 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 17-18 марта 2020 года запланировано провести Международный инвестиционный форум, сообщает Trend во вторник со ссылкой на спонсора - Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

В качестве со-организатора выступает консалтинговая группа ТМТ ("Туркмен маслахатчылар топары"). В ходе сессий форума будут обсуждаться вопросы государственно–частного партнерства и перспективы развития в стране промышленности, агропрома, транспорта, логистики и туризма. В кулуарах намечено проведение деловых переговоров с заинтересованными сторонами.

В рамках форума будет организована выставка-ярмарка достижений местных предпринимателей.

Отметим, что СППТ объединяет свыше 20 000 бизнесменов, и, согласно местным нормативам, им разрешено создавать совместные предприятия с иностранными партнерами путем привлечения их инвестиций.

В промышленности Туркменистана действуют около частных 600 предприятий, в том числе по производству строительных материалов, текстиля и ковров, химических средств, изделий из металла, мебели, фаянса, стекольной продукции, а также полиэтиленовых и пластиковых изделий, востребованных на внутреннем и внешнем рынках.

Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и продает данный вид топлива в Китай и Россию.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развиваются нефте- и газохимическая отрасли и промышленность по производству строительных материалов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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