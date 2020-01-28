В Азербайджане запущена инициатива создания экопарков

28 января 2020 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ассоциация экотуризма Азербайджана выступила с инициативой реализации пилотного проекта создания экопарков в городе Баку и на Абшеронском полуострове, сообщает Trend cо ссылкой на Ассоциацию.

Целью проекта является поддержка и содействие процессам диверсификации услуг в туристическом секторе и повышению экологической культуры, а также создание предложений для местных и зарубежных туристов, желающих заняться различными активными видами туризма на открытом воздухе.

Ассоциация привлекла профессиональных специалистов из числа экологов, почвоведов, гидрологов, географов, ботаников, зоологов, климатологов, градостроителей, а также экспертов туристической сферы - они совместно исследуют возможности создания экопарков и изучают подходящие территории для этой деятельности.

По мнению экспертов Ассоциации, в результате появления экопарков можно создать условия для местных и иностранных туристов, желающих заниматься туристической деятельностью на открытом воздухе, в том числе возможность для детей и молодёжи ближе познакомиться с флорой и фауной, а для пожилых людей - условий для отдыха. Наряду с этим, учреждение экопарков будет способствовать созданию новых рабочих мест и воспитанию кадров, специализирующихся в этой деятельности.

По мнению специалистов Ассоциации, пешие, велосипедные походы и прогулки, пикники, скалолазание, наблюдение птиц и животных, агротуризм, спортивная, рекреационная и иная туристическая деятельность на открытом воздухе становятся всё популярнее среди туристов и местного населения. Создание экологических парков вносит особенный вклад в улучшение неудовлетворительной экологической ситуации крупных городов, способствует повышению экологической культуры населения и экотуристической деятельности.

По завершению исследований и определения территорий, пригодных для создания экопарков, запланировано обращение к соответствующим структурам и работа по привлечению инвестиций для реализации проекта. На данном этапе Ассоциация изучает экотуристические возможности Абшеронского полуострова, Бинагадинского, Хазарского, Сураханского, Наримановского, Сабаильского, Гарадагского, Ясамальского районов города Баку, в частности, зелёные участки, заброшенные парки и широкие открытые пространства на их территориях.

В Ассоциации считают, что с целью обогащения туристических пакетов и повышения их привлекательности, а также способствования узнаваемости Азербайджана как экотуристической дестинации, необходимо также включать в туристические пакеты предложения по туристической деятельности на природе, что приводит к устойчивому развитию индустрии.

Ассоциация Экотуризма Азербайджана учреждена в конце 2019-го года. Основной целью Ассоциации является поддержка и способствование развитию экологической культуры и экотуризма в стране, в том числе поддержка всякой деятельности, направленной на то, чтобы Азербайджан всегда был в числе лидирующих стран с высокой экологической культурой.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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