Исполнительный директор Американской торговой палаты в Баку ушла с должности

БАКУ /Trend/- Исполнительный директор Американской Торговой палаты (AmChaM) Натаван Мамедова выступила с прощальной речью на деловой встрече председателя Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиева с членами AmChaM.

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, Мамедова рассказала, что пришла на должность в палату в 2015 году который был, по ее мнению, одним из самых трудных лет в новой истории Азербайджана.

"Девальвация маната дважды ударила, в том числе и по членам компании АmCham, поэтому не было уверенности, что компании остаются с нами. Манат девальвировался, и были ожидания, что это произойдет снова, а потом ещё раз. Так что это был своего рода шок для экономики. Было действительно очень трудно здесь." - рассказала Мамедова

Мамедова отметила, что торговая палата США никогда не была политической организацией, однако за период работы отношения между США и Азербайджаном все время имели какой-то незначительный, но все же, отражавшийся на повседневной работе, из-за чего была напряженность между страной и палатой.

В заключении Мамедова поблагодарила профессиональных и руководящих членов совета директоров и президента палаты за поддержку в трудное время

Напомним, сегодня в Баку проходит деловая встреча председателя Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиева с членами Американской Торговой палаты АmCham.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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