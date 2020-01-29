Охват населения услугами Службы ASAN в Азербайджане вырос в два раза

29 января 2020 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За шесть лет деятельности Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN) уровень охвата населения услугами агентства вырос почти в два раза, повысившись на 35 процентных пунктов.

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, об этом на деловой встрече с членами Американской Торговой палаты (AMCHAM) сказал председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Так, по словам Мехтиева, если в 2013 году ASAN, имея пять центров охватывало 45 процентов населения Азербайджана и в общей сложности было получено более миллиона заявлений, то в 2019-м году ASAN увеличило количество центров до 16 и стало охватывать 80 процентов территории страны.

Председатель агентства отметил, что количество заявок также увеличилось с одного до 35 миллионов заявок.

"В плане качества мы смогли обеспечить более чем на 95 процентов уровень удовлетворенности наших клиентов" - подытожил Мехтиев

Напомним, сегодня в Баку проходит деловая встреча председателя Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиева с членами Американской Торговой палаты.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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