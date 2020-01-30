Еврокомиссар: ЕС и Азербайджан достигли значительного прогресса в переговорах по торговой части нового соглашения

30 января 2020 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Европейский союз (ЕС) и Азербайджан достигли значительного прогресса в переговорах по торговой части нового соглашения о партнерстве.

Об этом сказал Trend комиссар Европейского Союза по торговле Фил Хоган.

"Торговые отношения между ЕС и Азербайджаном основаны на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу в 1999 году. ЕС и Азербайджан начали переговоры по новому всеобъемлющему соглашению в феврале 2017 года. Переговоры также включают в себя вопросы по расширению торгового сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. После семи раундов переговоров по торговым вопросам, стороны достигли значительного прогресса по главам о торговле и устойчивом развитии, энергетике и сырьевым материалам. Цель заключается в дальнейшем расширении торговых отношений между ЕС и Азербайджаном и осуществлени поддержки будущего членства Азербайджана во Всемирной торговой организации (ВТО)", - сказал он.

Комиссар отметил, что в ЕС государства-члены несут ответственность за стимулирование торговли в странах за пределами Союза.

"Как Комиссия мы предоставляем инструменты для импортеров и экспортеров, чтобы им было легче вести торговлю. Это Служба поддержки торговли (для экспортеров в пределах ЕС) и База данных доступа к рынку (для экспортеров из ЕС в третьи страны)", - добавил Хоган.

Напомним, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и Высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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