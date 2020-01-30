Узбекистан может стать членом Международного оливкового совета

30 января 2020 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Посол Узбекистана в Испании Жахонгир Ганиев встретился с исполняющим директором Международного оливкового совета (МОС) Абделлатифом Хедирой, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Целью встречи в Мадриде стало обсуждение предстоящего визита в Узбекистан главы международного оливкового совета Георгия Сванидзе, в ходе которого будет рассматриваться возможное вступление республики в МОС.

Как отметил на переговорах А.Хедира, климатические условия ряда регионов страны позволяют наладить промышленное выращивание оливок, а при наличии соответствующей производственной базы, Узбекистан со временем может также наладить выпуск оливкового масла.

Международный оливковый совет был создан в 1959 году на базе международного соглашения по оливковому маслу от 1956 года. Основателями совета стали 11 средиземноморских стран Европы и Африки: Бельгия, Франция, Греция, Италия, Португалия, Испания, Великобритания, Израиль, Ливия, Марокко и Тунис. Штаб-квартира Совета находится в Мадриде. Главным исполнительным органом является пленарная сессия Совета, которая проводится ежегодно осенью. На сегодняшний день организация объединяет около 80 процентов производителей и 98 процентов экспортеров оливкового масла и оливок.

Международный оливковый совет также оказывает содействие в сфере образования и повышения квалификации профильных специалистов в области сельского хозяйства.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Один из районов Ташкента перейдет на закрытую систему теплоснабжения
ИКТ 12:21
Компания ERIELL пробурила новые скважины в Узбекистане
Энергетика 12:05
В Узбекистане выделяются субсидии на развитие животноводства
Бизнес 10:49
Узбекистан представлен на туристической выставке The New York Times Travel Show
Туризм 29 января 15:37
Узбекистан и Таджикистан в Ташкенте планируют совместное строительство ГЭС
Энергетика 29 января 14:45
В Узбекистане появится инновационный научно-производственный фармацевтический кластер
Строительство 29 января 13:02
Лента новостей
Турция эвакуирует граждан Грузии из Китая
Грузия 13:38
Премьер-министр России распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Россия 13:36
В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
Социум 13:34
Эркан Озорал: Азербайджанцы вместе с гражданами Турции будут эвакуированы из Китая
Политика 13:26
Эркан Озорал: Азербайджан оказал Турции всю необходимую помощь в связи с землетрясением
Политика 13:17
Азербайджанские и российские друзья джаза – интервью (ФОТО)
Интервью 13:04
В Баку определены основные направления деятельности стран тюркского мира на 2020 год
Общество 13:03
Россия и Татарстан подписали соглашение с Azercosmos (ФОТО)
ИКТ 12:59
Известные ханенде исполнят "Баяты-Шираз"
Культура 12:54